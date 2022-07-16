بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش .. تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف فوزي

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 02:47 مساءً - كشفت الفنانة ” نادية الجندي ” عن تطورات الحالة الصحية لزميلها الفنان ” يوسف فوزي ” والذي كان قد أصيب منذ حوالي 7 سنوات بمرض الشلل الرعاش مما أدى إلى اعتزاله للفن .

حيث أشارت نادية الجندي إلى أنها قد تواصلت مع الفنان يوسف فوزي للاطمئنان على وضعه الصحي وأكدت على أن حالته في تحسن .

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها على إنستجرام صورا برفقة يوسف فوزي من أحد الأعمال الفنية التي جمعتهما وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله بالدعاء له بتمام الشفاء والعودة إلى فنه وجمهوره .

فكتبت في تعليقها عليها : ” سعيدة إني اطمنت اليوم علي الفنان الجميل يوسف فوزي .. والحمد لله إن صحته في تحسن وإن شاء الله يبقي زى الفل ويرجع لفنه وجمهوره في القريب العاجل فنان محترم وقدير ” .

وتابعت : ” عملت معاه أجمل الأعمال وكان مثال الزميل الملتزم والصديق المهتم بعمله وزملاؤه وذكريتنا في أعمالنا لا تنسى .. فنان لا يعوض بتمناله الشفاء العاجل من كل قلبي ” .