عبادي الجوهر يُهدي جمهوره أغنيتين من ألحانه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان السعودي عبادي الجوهر أغنيتين جديدتين من ألحانه وغنائه: “اختفى، ودق قلبي”، وذلك ضمن ميني ألبوم عبادي الجوهر 2022.

ولاقت الأغنيتان نجاحاً واسعاً، إذ جاءت أغنية “اختفى” بالحديث عن اختفاء جراح المحبوب التي تعني للجريح الكثير ورغبته في عودتها، وهي من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

أما أغنية “دق قلبي” التي تصدرت قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على يوتيوب في السعودية، فهي من كلمات علي الغامدي.

وكان عبادي الجوهر قد سجل الأغنيتين في الاستيديو الخاص به في جدة بتوزيع المايسترو أمير عبدالمجيد وهندسة صوت عمر بن إسماعيل ومكس وماستر ياسر أنور.