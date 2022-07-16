وائل كفوري يسيطر بمليون مشاهدة.. “أوعى تخاف” في المرتبة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الجديدة “أوعى تخاف” أكثر من مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط من صدورها على قناة وائل الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وجاءت الأغنية بمثابة شارة لمسلسل “من.. إلى” بطولة الممثل السوري قصي خولي، وهي من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ.

ومنذ صدورها تحتلّ أغنية “أوعلى تخاف” المرتبة الأولى في قائمة Youtube Trending Music في لبنان والسعودية والأردن، والإمارات والمغرب وعدد كبير من البلدان العربية.

يذكر أن مسلسل “من.. إلى” سيبدأ عرضه يوم 17 يوليو الجاري على منصة “شاهد”، ويتناول قصة رجل يتعرض لخسارة كبيرة، قبل أن يحدث أمر يقلب حياته رأساً على عقب. ويجسد قصي دور أستاذ رياضيات في رحلة ثأر وانتقام بعد جريمة قتل داخل منزله واختفاء زوجته.

والعمل من بطولة نخبة كبيرة منن الفنانين منهم قصي خولي، فاليري أبو شقرة، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرة، علي منيمنة، وسام صليبا وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج مجدي السميري.