بلقيس نجمة أقوى حفلات موسم الجيمرز في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة بلقيس فتحي لإحياء أقوى حفلات موسم الجيمرز على مسرح محمد عبده أرينا في المملكة العربية السعودية.

وأعلن الحساب الرسمي لبوليڤارد رياض سيتي عن حفل بلقيس الذي يشاركها فيه كل من الفنان المصري محمد حماقي والسويدي Axwell عضو فرقة Swedish House Mafia بالإضافة إلى دي جي أصيل، يوم 21 يوليو الجاري، ويعد ثاني حفلات الموسم، ويبدأ منذ السابعة والربع مساءً حتى الواحدة صباحاً.

يذكر أن الموسم يتضمن حفلاً في كل يوم خميس لمدة سبعة أسابيع متتالية تنتهي في 25 أغسطس القادم.