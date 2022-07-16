تذاكر حفل روبي تُثير السخرية.. وصلت إلى 52 ألف جنيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت الفنانة المصرية روبي، خلال الساعات الماضية، منصات التواصل الاجتماعي، كذلك مؤشرات البحث بقوائم ترند “غوغل”، بعدما أُعلن عن أسعار تذاكر حفلها المقبل في الساحل الشمالي.

وتستعد لإحياء حفل ضخم، يوم الجمعة الموافق 29 تموز (يوليو) الحالي، بحضور عدد كبير من محبيها وجمهورها بمصر.

لكن ما أثار الجدل عبر منصات التواصل، كانت الأسعار الباهظة لبطاقات حفلها، حيث جاءت فئات تذاكر الحفل متنوعة، إذ تراوحت بين (1000 و2000 و3000)، وصولاً إلى 52 ألف جنيه مصري (2645 دولار أميركي)، الأمر الذي دفع البعض للسخرية من الأمر بسبب التكلفة الباهظة.

وكانت المطربة المصرية قد حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، إذ تصدرت قوائم الأعلى مشاهدة عبر “يوتيوب”، بكليبها الأخير “نمت ننة” الذي لاقى رواجاً واسعاً، كما شاركت في فيلم “واحد تاني”، إلى جانب النجم أحمد حلمي، لتنال إشادات كبيرة من الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال روبي الدرامية، كان في رمضان الماضي، بمسلسل “رانيا وسكينة”، من بطولتها مع مي عمر، حيث جسدت خلاله دور فتاة تدعى “سكينة”، تتدرب على قيادة سيارات “التريللا” التي تستخدمها ضمن حوادث المسلسل.