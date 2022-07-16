لطيفة التونسية.. ماذا تقول بعد صدور ألبومها الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفى جمهور الفنانة لطيفة التونسية بألبومها الغنائي الجديد الذي طرحته يوم أمس الخميس، متضمناً 5 أغنيات منوعة بين اللهجات المصرية والعراقية وأغنية باللهجة التونسية.

وعبّرت لطيفة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للألبوم وتحقيق أغنياته أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، إذ قالت بمنشور عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”: “أكتر من ١٠ ملايين مشاهدة لأغاني البوم لطيفة2022 في أقل من ٢٤ ساعة على اليوتيوب “.

وأغنيات الألبوم، هي: “أعطيني دم” من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، وتوزيع موسيقي تراث نمير ووسام عبدالمنعم. و”أحسن أحسن” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما. و”طار طار” من كلمات وألحان رضا شعير وتوزيع موسيقي مختار الكبسي. و”هنعيشها مره واحده” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي. و”حبيبو” من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم وتوزيع موسيقي تراث نمير ووسام عبدالمنعم.

وكانت لطيفة شوقت الجمهور لأعمالها الفنية الجديدة، إذ كتبت على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”: “أنا متحمسة جداً للجديد أتمنى يعجبكم ويسعدكم زي ما أنا مبسوطة بيه.. اجتهدت وعملت أغاني وكليبات بكل الحب والأحاسيس الحلوة بأفكار مختلفة ومتنوعة”.

على صعيد آخر، بينت لطيفة في تصريحات صحافية سابقة أنها ستكمل خلال الشهور المقبلة حملتها للمرأة، التي أطلقتها بعنوان “أقوى واحدة”، وهو عنوان ألبومها الغنائي الماضي، وقالت: “الحملة التي قدمتها بعنوان (أقوى واحدة) نجحت كثيراً في مصر، لأنها وصلت إلى مرحلة قوية وجميلة، وقمنا بدعم أكثر من 150 امرأة من كل الجنسيات، وهؤلاء النسوة تهيأن للعمل، ويملكن آلات خياطة، ومنهن من دمجناهن في العمل بأماكن عدة، وسنصل إلى 500 امرأة بعد العيد”.

ولا تخفي لطيفة أحلامها التي تعتبرها مشتركة بين الفن والحياة الشخصية، وتوضح: “لا أحلام شخصية لديّ سوى أحلامي الفنية التي تحقق ذاتي وإنسانيّتي. أحلم بالغناء في كل حي وشارع في الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج. ثم أتمنى أن أجول حول العالم مع كل أغانيّ التي تعبت لإنتاجها وإنجازها”.