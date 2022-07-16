شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الناصر تعلن عن وفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة التونسية فاطمة الناصر عن وفاة والدها من خلال بوست صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نعته فيه بقولها: "إنا لله وإن إليه راجعون.. توفي صباح اليوم والدي، الحاج محمد الناصر البعزاوي، تغمده الله تعالى برحمته الواسعة ورزقني وأهلي جميل الصبر والسلوان”.

وما أن أعلنت الخبر حتى توالت عليها عبارات النعى والمواساة من قبل متابعيها على موقع فيس بوك.



فاطمة ناصر على فيس بوك

وشاركت فاطمة الناصر فى العديد من الأعمال المصرية، منها مسلسل "نصيبى وقسمتك"، ومسلسل "اختيار اجبارى"، بالإضافة للعديد من الأعمال الأخرى التى شاركت فيها بالدراما والسينما المصرية.