شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تنفى شائعة اعتزالها الفن بفيديو جديد أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنانة ديانا حداد، قررت الرد على شائعات اعتزالها الفن، التى أثيرت حولها مؤخرًا بعدما حذفت كل الصور والفيديوهات المنشورة على حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث عادت إلى جمهورها بنشر حداد مقطع فيديو مقتضب بالأبيض والأسود، والتي ظهرت فيه مرتديه فستانًا أنيقًا، دون أي تكتب أي تعليق.

وتم التعليق على الفيديو من قبل متابعى ديانا حداد، بعدد من التعليقات مثل: "حمد الله على السلامة يا ديونة نورتى الدنيا كلها يا برنسيستنا الجميلة الساحرة ووردتنا الرقيقة الفواحه يا أروع ملاك وأجمل برنسيسة وأحلى انثى وأطيب قلب وأحن أم وأعظم انسانة وأرق طفلة فى الدنيا كلها.. والله طلتك دى أحلى هدية فى عيد ميلادى".

وكانت المطربة ديانا حداد، تصدرت التريندات مؤخرا، بعدما فاجأت جمهورها بحذف كافة منشوراتها على السوشيال ميديا كما ظهر مع حسابها على موقع "إنستجرام" الذى يحظى بمتابعة تتخطى الـ8 ملايين متابع، مما أثار تكهنات حول اعتزالها، واتخاذ هذا القرار، وأن الخطوة السابقة تعتبر تمهيدا لإعلان القرار.

وما زاد من التكهنات، عدم تعليقها على ذلك، الأمر الذى جعل اسمها يتصدر التريند مؤخرًا، مثلما حدث قبل شهر حينما تصدرت التريندات أيضاً، وذلك على خلفية حوار سابق لها، تم تداوله بصورة واسعة من قبل متابعين كثر، حيث كانت تتحدث فيه عن كيفية اعتناقها الإسلام، ليتم تداول الأمر على نطاق كبير رغم قِدَم الحوار ومرور سنوات عليه.



أول بوست على حساب ديانا حداد بموقع إنستجرام

كل ذلك دفع لتصدرها التريند مرتين خلال شهر واحد ما بين قصة اعتناقها الإسلام، فى حين كانت القصة الثانية حول حقيقة اعتزالها أم لا.

ديانا حداد تعتبر واحدة من أشهر نجمات الفن فى الوطن العربى من مواليد 1 أكتوبر عام 1976 فى لبنان بدأت مشوارها من برنامج "استديو الفن" عام 1992 وصدر لها أول ألبوم غنائى عام 1995 وتزوجت فى نفس العام من المخرج سهيل العبدول وانفصلت عنه عام 2009 ولديها منه ابنتان هما: صوفى (22 عاما) والطفلة (ميرا).