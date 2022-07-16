شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يستمد طاقته من الأرض فى التمارين الصباحية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد النبوى، عن فيديو جديد له أثناء أدائه التمارين الصباحية الخاصة، والتى يستمد خلالها طاقته من طاقة الأرض، حيث نشر الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "حلاوة الاقتراب من الأرض.. صباح النور".

وبين الحين والآخر، يتفاعل النجم خالد النبوى، مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشر مؤخرًا مجموعة من الصور، وهو يؤدى تمارين الصباح أيضًا، فى منزله، واستغل هذه اللقطات التى تعكس حالة النشاط والحيوية التى يبدأ بها يومه لتهنئة متابعيه بعيد الأضحى، وعلق على الصور، "صباح الفل.. كل سنة وأنتم وكل حبايبكم طيبين".



خالد النبوي يستمد طاقته من الارض

وعلى جانب آخر، كان خالد النبوى، هنأ، بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر عدو، ومن قبلها ذهبية 100 متر عدو، فى دورة ألعاب البحر المتوسط، وقال فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "‏صباح النور على "بسنت حميدة" بنت مصر اللى رفعت اسمها وعلمها مرتين فى دورة البحر المتوسط لألعاب القوى.. مصر أحلى بشبابها".

يأتى هذا فيما قدم النبوى خلال رمضان الماضى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



تمارين خالد النبوي الصباحية