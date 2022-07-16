شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة طويلة حافلة بالأرقام - ماذا قدم كوليبالي مع نابولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع النجم السنغالي كاليدو كوليبالي والإعلان رسميا عن الصفقة صباح اليوم ليبدأ اللاعب تجهيزاته للانضمام بمعسكر الفريق تجهيزا لبداية الموسم الكروي الجديد.

ماذا قدم كوليبالي مع نابولي قبل الرحيل لتشيلسي

كوليبالي قضى مع نابولي أعواما كثيرة داخل الفريق الإيطالي منذ أن انضم لصفوف الفريق في عام 2014 قادما من نادي جنك البلجيكي.

وخاض كوليبالي مع الفريق الإيطالي 317 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 8 آخرين.



تصريحات كوليبالي



وصرح كوليبالي في تصريحاته الرسمية عقب الاعلان عن الصف "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع هذا الفريق في تشيلسي".

وتابع: "إنه فريق كبير في العالم وكان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء تشيلسي أولًا ليحصل علي في عام 2016 لكننا لم نحققه. الآن عندما جاءوا إلي، قبلت ذلك لأنهم أرادوني حقًا للقدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للعب معهم".

إختتم كوليبالي: "عندما تحدثت إلى أصدقائي المقربين ميندي وجورجينيو جعلوا خياري أسهل."



وكان يرغب فريق تشيلسي التعاقد مع مدافع واستهدفت إدارة البلوز في البداية، التعاقد مع ناثان آكي مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن توخيل طلب بضم لاعب آخر في خط الدفاع للبلوز.

تشيلسي يريد تدعيم دفاعه



ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن تشيلسي كان قد وجه أنظاره مؤخرا للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب فريق نابولي الإيطالي خاصة بعد فشل جميع محاولات البلوز لضم مدافعين آخرين.

وتابعت الصحيفة بأن إدارة تشيلسي كانت ترغب في ضم دي ليخت أيضا من يوفنتوس الإيطالي، إلا أن بايرن ميونخ اقترب بشدة من التعاقد مع اللاعب ليبدأ مسؤولو البلوز في إيجاد حل آخر.

وأوضحت الصحيفة بأن إدارة تشيلسي قد اجتمعت مؤخرا مع بفالي رمضاني وكيل اللاعب السنغالي من أجل التحدث معه ومعرفة طلبات اللاعب من أجل الرحيل وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن عقد كوليبالي كان سينتهي في صيف 2023 مما دفع إدارة نابولي لسرعة الاستغناء عن اللاعب والاستفادة منه ماديا بشكل أكبر.

مسيرة كوليبالي

كوليبالي



كوليبالي بدأ مسيرته الكروية في العديد من الفرق الفرنسية قبل أن ينتقل لفريق جينك البلجيكي في بداية موسم 2012-2013.

توهج كوليبالي مع الفريق البلجيكي بشكل كبير ليقرر فريق نابولي الإيطالي التعاقد معه في بداية موسم 2014-2015 في صفقة بلغت قيمتها 7 ونصف مليون يورو.