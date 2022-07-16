“انتوا جوا قلبي”.. دنيا سمير غانم برسالة مؤثرة لوالديها الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة مؤثرة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وتذكرت دنيا سمير غانم والديها بالدعاء من خلال منشور على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلةً: “ربنا يرحمكم يا حبايبي ويسعدكم.. انتوا جوا قلبي”.

وأكدت دنيا سمير غانم أن مسرحيتها الجديدة محاولة لاستكمال مشوار والدها في مجال المسرح، كما تحدثت عن كواليس أغنيتها الجديدة “اليوم في مصر مبيخلصش”، التي طرحتها مؤخراً ضمن الحملة الترويجية التي ترعاها وزارة السياحة للترويج للسياحة في مصر.

وقالت دنيا سمير غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إنها سعيدة بتلك التجربة بشكل كبير رغم متاعب التصوير بسبب تعدد لوكيشن التصوير، مشيرةً إلى أن تصوير الأغنية تم في القاهرة والساحل والجونة.

وتابعت مؤكدة أنها لم تتردد في المشاركة ضمن الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، وأضافت أن الأغنية كانت جاهزة قبل عرضها عليها، مشيرة إلى أنها أعجبت بمفهومها المتعلق بالترويج لمصر والسياحة.

ورأت أن كلمات الأغنية غير تقليدية وبسيطة وحقيقية، وقالت: “تتحدث عن اللذاذة في الصيف واليوم اللي مبيخلصش والسهر حتى الفجر، حسيت إنها لذيذة ولحنها صيفي فرفوش، واستمتعت بغنائها”.

وتوجهت بالشكر إلى جميع القائمين على الأغنية، ومنهم الملحن إيهاب عبدالواحد، والمخرج أحمد النجار، قائلة إن الأغنية صورت في أكثر من موقع أثري وسياحي بالدولة، كما أنها ضمت مؤثرين من الدول العربية كانوا سعداء أثناء التصوير.