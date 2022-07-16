بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 6 دقائق مضت التعليقات على نبيل شعيل يطرح ألبوم “لاهي”.. هذا ما حققه في 3 أيام مغلقة

متابعة بتجــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل ميني ألبوم جديد بعنوان “لاهي”، متضمنًا 4 أغنيات “لاهي” و”نهاب” و”يا مدور” و”ولا هم يحزنون”، محققًا من خلالها مليوني مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.

جاءت الأغنية الأولى بعنوان “نهاب” من كلمات وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد السواح، وميكس وماستر جاسم محمد، وفي يومين من إصدارها تجاوزت 421 ألف مشاهدة.

أما أغنية الألبوم “لاهي” فقد نالت 855 ألف مشاهدة، وهي من كلمات واحد وألحان وليد الشامي ومكس وماستر جاسم محمد، وإيقاعات هاني الدوسري، وتتحدث عن انشغال كل شخص بحياته الخاصة بعيداً عن هموم وأحزان المتحدث.

وعن ثالث أغنياته “يا مدور” الغزلية فقد نالت 160 ألف مشاهدة، وهي من كلمات كايد وألحان عبدالقادر الهدهود وتوزيع سيروس ومكس وماستر جاسم محمد.

واختتم الألبوم بإطلاق أغنية “ولا هم يحزنون” من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين ومكس وماستر جاسم محمد، وإيقاعات هاني الدوسري، ونالت 739 ألف مشاهدة، وهي تتحدث بحكمة عن الاكتفاء بالنفس بعيداً عن وجود أشخاص خائنين ومتعبين.