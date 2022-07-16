شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد والدتها بلقطات عائلية من الطفولة والشباب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة لقاء سويدان، بعيد ميلاد والدتها، حيث نشرت عدة صور لها خلال مراحل مختلفة من حياتها وجمعتها مع والدتها، عبر حسابها على فيس بوك، وعلقت عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا مامتي"، وشاركت الفنانة مجموعة صور بالأبيض والأسود، والألوان، مع الجمهور والتى ظهرت فيها بمراحل الطفولة والشباب إلى جانب والدتها.

يأتى هذا فيما تعرض لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي تقدم للموسم الرابع ويشاركها البطولة ميدو عادل الذى يجسد شخصية سيد درويش، وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.



لقاء مع والدتها

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين، أما صفوة فتغيب عن التمثيل منذ 4 سنوات حيث شاركت في آخر أعمالها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة عام 2018.











