شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مهرجان المنصورة المسرحي الأول.. تكريم محمد صبحى و13 ورشة فنية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت الدورة الأولي من مهرجان المنصورة المسرحي "دورة الراحل محمود نسيم" ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويستمر المهرجان من السبت الموافق 16 يوليو وحتي الجمعة 22 يوليو .

وسيتضمن المهرجان 16 عرض مسرحى و 13 ورشة فنية في كل مجالات المسرح "تمثيل، كتابة مسرحية، قراءة نص مسرحي، تأثير الموسيقي في المسرح، اعداد موسيقي، دراماتورج، ديكور وتكنولوچيا، مكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة، وحكي " وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين في جميع المجالات.

ويرأس المهرجان الدكتور أيمن الشيوي، ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط ،و رئيس اللجنة التنفيذية النائب أحمد سلام الشرقاوى.

وأعلنت إدارة مهرجان المنصورة المسرحى عن شروط المشاركة في المهرجان وهي أن لا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة، ولا تقل عن 45 دقيقة، وألا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحي مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية، وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت.

ومن جهته أكد النائب أحمد الشرقاوي رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، أنه سيتم عرض نماذج متميزة من العروض المسرحية على عدد من مسار مدينة المنصورة أبرزها مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية ، ومسرح قصر ثقافة المنصورة ، وعدد من مسارح جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى من أجل تأصيل ملامح المسرح و نشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق .

وأضاف الشرقاوى أن المهرجان يهدف الى تنشئة اجيال قادرة على مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية، مؤكدا على ضرورة تحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.