شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل باطلاق البومه الجديد "عشأنجى" في حفل العلمين الجديدة 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى، الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "عشأنجى"، خلال حفله الغنائى الذى سيحييه في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجارى، والذى سيشهد العديد من المفاجأت الذى يقدمها تامر حسنى لجمهوره.

وحقق فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الخميس، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم خلال 8 أيام فى السينمات إلى 25 مليون جنيه ونصف، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 7 يوليو.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.