شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تنتظر عرضها بعد موسم عيد الأضحى.. أبرزها تسليم أهالى وأخى فوق الشجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الانتعاشة تشهدها السينما المصرية خلال فترة عيد الأضحى بعد تحقيق الأفلام المعروضة إيرادات كبيرة، والمستمر عرضها خلال موسم الصيف الذى سيستقبل هلال الفترة المقبلة العديد من الأفلام المتوقع تحقيقها النجاح أيضا خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبداية أجازه نهاية العام.

تسليم أهالى

تنتظر النجمة دنيا سمير غانم، عرض فيلمها "تسليم أهالى" الذى كان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيله لوقت أخر يتم تحديده خلال الأيام المقبلة حيث من المنتظر طرحه بدور العرض خلال نهاية يشهر يوليو الجارى أو بداية شهر أغسطس المقبل، ويشهد الفيلم أخر ظهور للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل، هشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

أخى فوق الشجرة

أعلن الفنان رامز جلال، طرح فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليفه لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته تارا عماد وحمدي الميرغني مع محمد ثروت وويزو وغيرهم.

ليلة العيد

تنتظر النجمة يسرا، طرح فيلم "ليلة العيد" الذى يشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم غادة عادل، سيد رجب، سميحة أيوب، ومن إخراج سامح عبد العزيز، لخال الفترة المقبلة حيث كان من المقرر طرحه الفترة الماضية ولكن قررت الجهة المنتجة اختيار الوقت المناسب لطرحه في موسم الصيف.

الجواهرجى

ينتظر النجم محمد هنيدى والنجمة منى زكى، طرح أحدث أفلامهم "الجواهرجى"، حيث لم يلحق فريق العمل اللحاق بعرضه في موسم عيد الأضحى، ولكن من المقرر طرح في موسم الصيف.