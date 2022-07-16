شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة بيضاء.. جينيفر لورانس مع زوجها فى أحد شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية جينيفر لورانس مع زوجها كوك ماروني في مدينة نيويورك مساء الخميس الماضى، وذلك استمراراً للنزهة الذى يحرص عليها الثنائي معاً، منذ أن وضعت لورانس مولودهما الأول في وقت سابق من العام الجاري، حيث يحرصا على التنزه في مدينة نيويورك بالظهور معاً ما بين الحين والآخر.

موقع الديلي ميل رصد آخر ظهور للثنائي من خلال اطلالة بيضاء ميزت ظهورهما الأخير معاً للفنانة البالغة 31 عام وزوجها 38 عاماً.



جينيفر لورانس وزوجها

وسبق أن أكدت التقارير مؤخراً ان جينيفر لورانس وزوجها يحاولان البحث عن خطوة جديدة في حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول في فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقًا لأكثر من موقع اجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.



جينيفر لورانس

وأضاف تقرير الديلي ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد في منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.



جينيفر لورانس فى صورة اخرى

وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير TMZ إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.