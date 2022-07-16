شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر فى كواليس تصوير أول مسلسل تليفزيوني بمسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد ارنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 74 عامًا في موقع في تورنتو، بغرض تصوير مشاهد عمله القادم الذى يتطرق لعالم الجاسوسية، حسب موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثل الكبير يحرص على أن تكون تلك الخطوة بمثابة إضافة لحياته المهنية بعد أفلام عديدة ناجحة من بطولته، إذ تعد تلك التجربة هي المشروع الأول له في عالم الدراما على الإطلاق.

من ناحية أخرى سبق ووجه الممثل الهوليوودى الشهير، أرنولد شوارزنيجر فى مارس الماضى نداءً مباشرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشعب الروسى، لتسليط الضوء على الحقيقة بشأن الحرب على أوكرانيا، واصفًا إياها بـ"الكارثة الإنسانية".



ارنولد شوارزنيجر فى كواليس مسلسله

وعبر الممثل النمساوي الأمريكي، البالغ من العمر 74 عامًا، عن حبه لروسيا والشعب الروسي، قبل الإدلاء بتصريحات لاذعة إلى بوتين والكرملين، في مقطع فيديو، وفقا لما نقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية.



ارنولد

ووصف أرنولد نفسه، بأنه "صديق قديم" للشعب الروسي، وبدأ شوارزينجر، بتوجيه رسالة مباشرة إلى بوتين، قال فيها: "إلى الرئيس بوتين، أقول، لقد بدأت هذه الحرب، أنت تقود هذه الحرب، يمكنك وقف هذه الحرب"، كما وجه سؤال بوتين والقادة في الكرملين: "دعني أسألكم فقط، لماذا تضحون بهؤلاء الشباب من أجل طموحاتك الخاصة؟".

وحصل مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق على أكثر من 250.000 مشاهدة عبر "إنستجرام"، في غضون ساعة، حيث علق الآلاف بالدعم والثناء على النجم الشهير لجهوده للمساعدة في وقف الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

وقال شوارزنيجر، لشعب روسيا: 'لا أحد يحب سماع شيء ينتقد حكومته، أنا أفهم ذلك، لكن بصفتي صديقًا قديمًا للشعب الروسي، آمل أن تسمعوا ما يجب أن أقوله"، وتابع: "أتحدث بنفس القلق الصادق كما فعلت مع الشعب الأمريكي عندما كانت هناك محاولة تمرد في 6 يناير من العام الماضي، عندما كان حشد هائج يلوح بالعاصمة الأمريكية في محاولة للإطاحة بحكومتنا".