مودل روز بإطلالة جريئة من دون حمالة صدر!

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 صباحاً - شاركت عارضة الأزياء السعودية، روان عبد الله المعروفة بـ اسم مودل روز، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجمور صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

فقد ظهرت مودل روز في الصور مرتدية بنطال مع سترة من اللون الاصفر وكان لافتا تركها للسترة مفتوحة دون ان ترتدي أي شيء تحتها.

وقد أثارت الصورة دهشة بعض المتابعين بسبب جرأتها حيث جاء في التعليقات “ياسلام سلم تطورنا والله مابقى شئ” و لاحول ولا قوه الا بالله” و “تطور الموضوع الله يصلحك ويهديك”.

وكانت مدول روز قد شرحت في مقطع فيديو الخطوات التي تتبِعُها للظهور بمظهر لائق عند ارتدائها للملابس المفتوحة من الأمام، حيث كشفت عن تخليها عن حمالة الصدر لصالح الشريط اللاصق ” Sticky Tape”، مبينة الطرق والخطوات المتبعة في وضعه بـ الاستعانة بـ صور نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

أكدت مشهورة سناب شات أن العديد من المتابعات سألنها عن كيفية ظهورها بـ صدر مشدود ثابت دون اضطرارها لارتداء حمالة الصدر، خاصة عند ظهورها بـ ملابس رقيقة وكاشفة لهذه المنطقة.

وقالت أنها تلجأ إلى استخدام الشريط اللاصق المخصص للجسم، قبل أن تستعرض شكلها قبل وبعد وضع قطع الشريط في فيديو قصير، خرجت فيه عبر سناب شات، وأشارت المدونة السعودية إلى الطرق المتبعة لوضع المنتج بحسب قصة الملابس، مستعينة بـ صور سبق ونشرتها النجمة كيم كارداشيان حول الموضوع.