منى زكي تنتقد ياسمين عبدالعزيز بعد صورتها الصادمة على البحر.. شاهد كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 صباحاً - شاركت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة حديثة لها، أثنا استمتاعها بأجازتها الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة صديقتها النجمة منى زكي.

ياسمين عبدالعزيز ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، بحالة صحية جيدة، وكانت تحتضــن صديقتها منى زكي، ويظهر في الخلفية حمام سباحة.

وأعادت منى زكي نشر تلك الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” واكتفت منى بوضع قلبين باللون الأحمر، وسرعان ما جذبت الصورة تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها.

ياسمين عبدالعزيز تهنئ جمهورها بعيد الأضحى بالإسدال:

وكانت قد ظهرت ياسمين عبد العزيز منذ ايام في إطلالة مميزة من أمام البحر، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وظهرت مرتدية الإسدال والحجاب، مهنئة جمهورها ومتابعيها بالعيد متمنية أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

ونشرت ياسمين، صورتها بالإسدال عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: “كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد”.

وبدت ياسمين عبدالعزيز بملامح مختلفة تمامًا وظهر وجهها شاحبًا للغاية، فيما تخـوفت الجماهير وبدأت التعليقات تنهال عليها: سلامتك يا ياسمين، مال القمر ، طمنينا عليكي يا ياسمين

ياسمين عبدالعزيز تتعرض للعديد من الأزمات

وكانت ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية بداية يونيو الماضي، وسافرت إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوصات، كما حدث خلاف بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها في إنستجرام.

كانت انتشرت مؤخراً العديد من الشـائعات، خلال الأيام الماضية، تشير إلى انفـصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي، الأمر الذي نفاه بدوره هذه الأخبار المتداولة، ليؤكد أنّها مُجَرد خِـلاف عَابِر يحدث بين أيّ زوجين.

وكانت قد أكدت عدد من المصادر المقربة أن المياة قد عادت لمجاريها بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الخــلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا، وتردد أنباء حول انفــصالهما.

خلافات ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت قد وقعت خــلافات شــديدة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إثر إجراءها عملية جراحية هناك، حيث قامت بإلغاء متابعتها له، مما تسبب في تردد الكثير من الأنباء حول انفــصالهما.

هذا إلى جانب انتـقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه معها في مـرضها، لترد باتهــ امه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهـاجمها، قبل أن يحذف الشقيقان رسائلهما السلبية.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وعلى صعيد الفنّي، تدرس الفنانة المصرية العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم “الأبلة طم طم” عام 2018، الذي حقق نجاحًا كبيًرا، خاصة أنه يحمل طابعا كوميدي النوعية التي اعتادت ياسمين تقديمها.

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني الدرامي الماضي، بسبب وعكتها الصحية التي مرت بها، واكتفت بوجودها في إعلان كوميدي قدمته مع النجم كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات بمناسبة انطلاق شهر رمضان

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز الدراميه مسلسل “اللي مالوش كبير” والذي عُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل “اللي مالوش كبير” شارك في بطولته النجوم: خالد الصاوي، أحمد العوضي، ودينا فؤاد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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