غادة عادل تحتفل بتخرج ابنها الشاب “عبدالله” وأحدث ظهور لأولادها الأربعة مع والدهم مجدي الهواري… لن تتخيل كيف كبروا!

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 05:43 صباحاً - احتفلت النجمة غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، بتخرج ابنهما “عبدالله” من إحدى المدارس، وشهد الحفل حضور أبنائهما الأربعة، وجاء هذا الاحتفال بعد احتفال غادة عادل بتخرج ابنتها “مريم” منذ أسبوع.

ونشرت النجمة غادة عادل صورة لها برفقة ابنتها مريم في “ستوري” لها على حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» بمناسبة تخرج ابنتها وظهرت الفنانة غادة عادل بالأبيض.

وشهد حفل تخرج عبد الله الهواري، أحدث ظهور لغادة عادل مع طليقها المخرج مجدي الهواري وأولادهما الأربعة (عبد الله ومريم وعز الدين وحمزة).

أبناء غادة عادل الخمسة

ولدى غادة عادل من زوجها السابق مجدي الهواري 5 أبناء هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين، وانفـصلت غادة عن زوجها قبل حوالي 3 سنوات.

أكبر ابنائها هو محمد، ولقبه “ماريو”، وشارك في تمثيل مسلسل “مزاج الخير”، وأثار محمد مؤخرا ضـجة بظهوره مع والدته لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهر بلحية.

لدى غادة عادل ومجدي الهواري ابنة وحيدة هي “مريم”، وظهرت مؤخرا مع والديها في صورة على البحر، لدى مريم أيضًا صور وهي صغيرة مع والديها في أعياد الميلاد، حيث تشبه والدتها إلى حد كبير.

لديها عبدالله وعز الدين، وهما توأم، وظهرا أول مرة في إعلان عام 2017، ظهر عبدالله من قبل مع والدته غادة عادل، والفنان رامز جلال.

لديها حمزة أيضًا وكان أول ظهور له مع والده المخرج مجدي الهواري، وذلك بعد إصابته بكسر في قدمه.

غادة عادل ومجدي الهواري

وكانت غادة عادل قد أثـ ارت الجدل بعد ظهورها مع طليقها مجدي الهواري في برنامج “بصراحة مع”، وحديثهما عن علاقتهما السابقة وصداقتهما الحالية، ونشرا جلسة تصوير جديدة لهما معاً رغم الطـ لاق، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يطالبهما بالعودة مجدداً.

وتحدثت غادة عادل مع زوجها مجدي الهواري عن أسباب طلاقهما، وقالت غادة إن الطلاق جاء بسبب الخلافات الكثيرة بينهما، وأوضحت موقفها من احتمالية عودتها لمجدي الهواري.

وقالت إن الأمر ليس بالسهل في الوقت الحالي، وقال مجدي الهواري إنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث حول هذا الأمر، ولاقت الحلقة تفاعل كبير من الجمهور بسبب ظهورهما الأول معاً بعد الطلاق.

آخر أعمال غادة عادل

يُذكر أن أخر أعمال النجمة غادة عادل الدرامية مسلسل “أحلام سعيدة“، وشارك في البطولة كل من يسرا، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أما أخر أمال النجمة غادة عادل السينمائية هو “فيلم 11:11” تأليف ياسر عبد الباسط ويشاركها في بطولته كل من، اياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسى بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه.

وخاضت غادة عادل مؤخراً تجربتها الأولى على خشبة المسرح خلال “مسرحية في نص الليل” التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها حسن الرداد، محمد عبد الرحمن “توتا”، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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