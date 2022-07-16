شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تروج لأحدث أفلامها The Gray Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت انا دي ارماس مميزة للغاية أثناء الترويج لأحدث فيلم لها مؤخراً، The Gray Man، وهو العمل الذى تشارك في بطولته بصحبة كلاً من رايان جوسلينج وكريس إيفانز، إذ ارتدت انا دى ارماس بإطلالة مميزة للغاية وهادئة للممثلة الكوبية التي تعيش فترة توهج في سينما هوليود.

انا دى ارماس

من ناحية أخرى سبق وكشف موقع imdb عن موعد عرض فيلم الممثلة الكوبية "blonde" والتي تجسد فيه شخصية أيقونة هوليود وملكة الإغراء مارلين مونرو، وفقًا لما نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا، حيث يعرض الفيلم يوم 23 سبتمبر علي نيتفليكس.



انا دى ارماس فى صورة اخرى

وكان موقع people تطرق مؤخرًا إلى تصريحات من جانب الممثلة الكوبية الشابة حول تفاصيل شخصية مارلين مونرو حينما أكدت أنها عانت إلى حد كبير طوال 9 أشهر من التدريبات على طبقة الصوت للممثلة الشقراء الأشهر في تاريخ السينما.



دى ارماس

وأضافت أيضًا انها تعذبت من كم التفاصيل المرعبة خلال الكواليس، حيث كانت دومًا ما تصطدم في مخيلتها بأن كل الجمهور على علم ودراية بالتفاصيل الصغيرة بحياة مارلين مونرو، وهو ما يجعلها تحت ضغط طوال الوقت.

وكان تم تسريب 3 صور فى وقت سابق لـ آنا دي أرماس، وذلك أثناء تصويرها فيلم نيتفلكس الجديد Blonde، العمل الذي يدور حول تاريخ خيالي للحياة الداخلية لأيقونة الجمال مارلين مونرو.

الفيلم من كتابة وإخراج أندرو دومينيك الذى يستند إلى الرواية التي تحمل نفس الاسم، Blonde، وطرحت خلال عام 2000، للكاتب جويس كارول أوتس.