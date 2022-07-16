خطوبة نرمين الفقي وأحمد أبو هشيمة تُثير ضجة والفنانة تفجر مفاجأة.. كما لم تفعل من قبل!

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 03:50 صباحاً - انتشرت، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن خطبة الفنانة نرمين الفقي إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أشهر قليلة من إعلان الأخير انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

وجاءت أسباب انتشار هذه الأخبار، بعد نشر نرمين، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة ليد رجل وامرأة يرتديان خاتم الخطوبة، حيث تظهر السيدة مُرتديةً خاتماً مرصعاً بالألماس؛ ما اعتبره البعض إعلاناً عن خطوبتها وأبوهشيمة.

وتوقع الكثيرون أن خطوبة الثنائي تمت بشكل سري ومفاجئ، مثلما حدث حين ارتبط أبوهشيمة بالفنانة ياسمين صبري.

نرمين الفقي ترد على شائعات إرتباطها بأبو هشيمة

نيرمين الفقي أكدت أن ما تردد شــائعات لا أساس لها من الصحة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “صباح الخير الحقيقة في إشــاعة نزلت معــرفش ايه مصدرها وبقت ترند”.

الفنانة المصرية أضافت: “موضوع خطوبتي لرجل أعمال، أنا حابه أوضح إن الموضوع ده مش صحيح بالمره.. مع أهلي ولاقيت الإشـــاعه بقت ترند”.

شائعة زواج نرمين الفقي من فاروق الفيشاوي

وهذه لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها نرمين الفقي لشائعات الزواج السري، خاصة مع عزوفها عن الارتباط رغم جمالها.

ومن أبرز شائعات الارتباط التي حاصرت نرمين الفقي، منذ سنوات، ارتباطها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وزاد البعض تأكيد زواجهما السري، وهو ما نفته الفنانة بشكل قاطع، وخرج الفيشاوي ليؤكد اعتزازه بصداقته للفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي أشهر عازبات الوسط الفني وسر تأخر زواجها

أشهر عزباء هي نرمين الفقي في الوسط الفني المصري، من الفنانات القليلات اللواتي لم يتزوجن، وكشفت في لقاء إعلامي سابق عن عدم ممانعتها في الزواج من الرجل المناسب ولكن بشروط.

وأكدت نرمين الفقي أنها غير قلقة من تأخر الزواج، مشيرة إلى أنها كانت تنعم بالونس مع والدتها ولم يكن لديها الوقت الكافي للتفكير في الأمر بالإضافة إلى تزمت والدتها في اختيار العريس المناسب.

وأضافت نرمين: “قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم.. خوف الأم كان زيادة ورغم ذلك كان نفسها تشوفني مرتبطة وعندي حياة لكن في نفس الوقت كانت بتخاف عليا جداً”.

مواصفات زوج نرمين الفقي

أوضحت نرمين الفقي أن المستوى المادي ليس شرطا مهما لزواجها، “لو كنت مهتمة بالمادة كان زماني اتجوزت مليارديرات” ولكن يجب أن يكون زوجها المستقبلي على قدر من الثراء مما يمنحها عيشة هنيئة.

تابعت: “كان ممكن أعمل كده بس أنا عاوزة أفضل امرأة زوجة طبيعية صحيح الفلوس مهمة في حياتنا ومش هقول عاوزة أتجوز راجل في نفس مستوايا ممكن يكون أقل لكن يكون عنده مميزات تخليني كامرأة موافقة وكعيلة راضية عليه”.

اكملت صفاته قائلة: “لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكونش «سليط اللسان» أو أنه يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب وراجل بكل معنى الكلمة لازم يكون راجل”.

وأكدت الفنانة الجميلة نرمين الفقي أنها لا تعبأ بعدم الزواج نهائيا، مشيرة إلى أنها من الأفضل أن تظل بلا زواج على أن تتزوج من رجل يصبح اختيارها السيء الذي تدفع ثمنه من شبابها وجمالها.

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