شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "بحبك" لتامر حسنى: نجاح الفيلم فاق التوقعات وحقق 236 مليون جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد الدسوقى المنتج المشارك لفيلم "بحبك"، للنجم تامر حسنى مع شركة سينرجى فيلمز، إن نجاح الفيلم فاق توقعاته، بعدما تلقى ردود فعل واسعة عن الفيلم بجميع الدول التى يعرض فيها بجانب مصر، حيث يعرض فى عدد كبير من الدول العربية والخليج وكندا وأمريكا.

وأضاف الدسوقى فى تصريحاته لـ" الخليج 365"، إن إيرادات الفيلم وصلت الآن بعد أول أسبوع عرض 236 مليون جنيه فى جميع الدول الذى عرض فيها، مؤكدا أن النجم تامر حسنى الأعلى والأكثر تسويقا وطلبا فى شباك التذاكر خارج مصر.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.