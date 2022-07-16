شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يبكى على المسرح خلال حفل الإسكندرية.. ويطالب الجمهور بالدعاء لصديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف الكينج محمد منير غناءه خلال حفله بالإسكندرية الذى انتهى منذ قليل، بسبب دخوله فى نوبة بكاء أثناء غنائه أغنية "أنا بعشق البحر" وأعطاه أحد أعضاء فرقته المياه قبل أن يعود الكينج للغناء من جديد.

وربط جمهور الحفل بين بكاء منير، ومطالبته الحضور فى بداية حفله بالدعاء لصديقه وأحد أعضاء فرقته دومان بونكا والذى وافته المنية وكان من أقرب الأصدقاء لمحمد منير .

كان منظمو حفلة الكينج محمد منير قد استجابوا لطلب عم محمود بطل أحد تقارير تليفزيون الخليج 365، وقدموا له دعوة لحضور الحفل، وعرضوا تقرير الخليج 365 على شاشات العرض مقدمين له التحية ولليوم السابع.



بكاء محمد منير

كان تليفزيون الخليج 365 قد عرض منذ شهر تقريرا عن عم محمود الذى يبلغ من العمر سبعين عاما، ويمتلك محل عصير قصب، علق به كثيرا من صور الكينج، بالإضافة إلى أنه ابتكر فكرة جعلت كل من يأتى إلى محلة أن يكتب كلمة للكينج محمد منير.

وقال عم محمود إنه يعشق الفنان محمد منير من أكثر من ستين عاما فهو دائم الاستماع إليه منذ بدايته، فالأمر ليس فقط عشق لأغانيه بل عشق لشخص وصوت وأداء.



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محمد منير (2)