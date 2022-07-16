ليلى اسكندر منهارة بعد تجاهل يعقوب الفرحان لها: “يا عيب الشوم وتفو على اللي بتحب”!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 02:51 صباحاً - ظهرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر منهارة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي للرد على زوجها الفنان السعودي، يعقوب الفرحان، بعد حديثه للمرة الأولى عن انفصالهما الذي وقع مؤخرًا وتجاهله ذكر اسمها.

ووجهت ليلى إسكندر رسالة حادة لزوجها يعقوب الفرحان، عبر الفيديو، قائلة “ترى كرامتي ممكن أسامح فيها، بكيفك أنا زوجتك.. لكن كرامة أمي وولدي لا”.

وأضافت ليلى إسكندر “ترى ما كان يسألك عن رجلك.. كان يسألك عن زوجتك وولدك، احترم ولدك يا يعقوب ولا تقول لا لا لا أنا مطنش.. بيسألك عن زوجتك اللي هي ليلى إسكندر.. إلى عمرها ما خانتك.. إلي سوت بيتك وعيلتك وولدك.. وصلت لإن أمي وصلت للسعودية، أنا إللي حفرت في الصغر علشان تسوي نفسك وتسويك وتسوي كل شيء”.

كان يعقوب الفرحان قد أكد خلال تعليق مقتضب له، في لقاء له مع برنامج ET بالعربي أنه لا يكترث للرد على تلك الشائعات التي رافقت الإعلان عن انفصاله عن زوجته ليلى إسكندر، مشيراً إلى أنه غير مهتم بالرد على تلك الأقاويل أو توضيح الأمر.

وعلق يعقوب الفرحان قائلاً: “لا ألتفت لهذه الأمور، ولا أحس إنه حدا يهمني، مطنش وعايش حياتي والأمور تمام ما في أي مشكلة”.