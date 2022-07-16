بعد أنباء اعتزالها.. ديانا حداد تعود بفيديو غامض بالابيض والاسود!

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 02:51 صباحاً - عادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد من جديد بعد فترة انقطاع قامت خلالها بحذف جميع صورها ومعلوماتها من حساباتها على مواقع التواصل وسط أنباء عن اعتزالها، وذلك من خلال فيديو قصير غامض بالأبيض والاسود.

ونشرت ديانا حداد مساء الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، كأول تفاعل لها على السوشيال ميديا منذ حذفها لجميع صورها، وتظهر في الفيديو الذي مدته 14 ثانية ترتدي فستانا وكأنها تستعد لحدث ما، ولكن الفيديو كان بالأبيض والأسود، ولم تظهر خلاله بشكل واضح، كما أن الفيديو كان صامتا، ولم تعلق عليه بأي كلمة.

وتباينت ردود الأفعال حول الفيديو بين متسائل عن قصدها من نشره، وبين من توقع أنه يعني استعدادها لعمل فني جديد، وبين من طلب منها توضيح نيتها من هذا الفيديو الغامض.

وكانت ديانا حداد قد قاجأت متابعيها منذ أيام بقيامها بحذف جميع صورها على حسابها في ”انستغرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.