بسبب هاتفها المكسور.. الجمهور يسخر من ياسمين صبري بعد تدهور حالتها ماديًا: إرجعي لأبو هشيمة – (صورة)

كتب امير فتحي في السبت 16 يوليو 2022 02:51 صباحاً - تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على جوجل بسبب نشرها أحدث إطلالة لها في أحد المطاعم وهي تتناول وجبة الإفطار، وظهر بجوارها هاتفها المحمول الذي ظهر في حالة يرثي لها وبه تشققات وموديله قديم، وربط الجمهور بين حالتها هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

وفي التفاصيل، تعرضت الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج بسبب تلك الصورة التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، التي عرضتها للسخرية رغم فخامة الإطلالة التي اعتمدت عليها.

ونشرت ياسمين صبري صورة لها أثناء تناول إحدى الوجبات في أحد المطاعم وظهر بجانبها على الطاولة هاتف محمول كان محط أنظار الكثير من المتابعين الذين ركزوا التعليقات عليه.

ورغم فخامة إطلالة ياسمين صبري إلا أن متابعي ياسمين صبري ركزوا الضوء على الهاتف الذي ظهر على الطاولة بعد أن لاحظوا أن شاشته تعاني من الكسور والخدوش، وبدا الهاتف في حالة مترئة بالتشققات الظاهرة فيه والذي لم يكن يتناسب مع حياة الترف التي تعيشها الفنانة والماركات العالمية التي تظهر بها دائمًا.

تعليقات سلبية من الجمهور على أحدث صور ياسمين صبري

وأبدى الكثير من المتابعين تعجبهم من امتلاك ياسمين صبري لهذا الهاتف في الوقت الذي تظهر فيه بمبلابس ومجوهرات وحقائي يتخطى سعرها آلاف الجنيهات، وسخــرت بعض التعليقات من حالة الهاتف وطالبوها بإصلاحه.

وعلّق بعض المتابعين: انتي افتقرتي يا ياسمين تاخدى فلوس تصلحي التليفون، ارجعي جيم أبو هشيمة أحسنلك، مستواكي في النازل، ده تليفون السفرجي بتاعك ولا إيه؟، هنحولك فلوس على فودافون كاش عشان تشترى تليفون جديد

وربط الجمهور بين حالة ياسمين صبري هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة

سعر إطلالة ياسمين صبري

ورغم تركيز التعليقات على السخرية من الهاتف الذي ظهر في الصورة، إلا أن الإطلالة التي ظهرت بها ياسمين صبري رغم بساطتها إلا أن سعرها يتخطى المليون جنيه.

واعتمدت ياسمين صبري على فستان بطبعات ورود صيفية أنيق، وساعة من الذهب يصل سعرها لأكثر من مليون ونصف المليون جنيه.

واختارت ياسمين صبري فستان من تصميم Zimmermann المعروف بتصاميمه الأنثوية، وجاء الفستان قصير بفتحات في منطقة البطن وأكمام منتفخة، والذي يصل سعره إلى 650 دولار، أي ما يعادل 12 ألف جنيه.

ونسقت ياسمين صبري إطلالتها مع حقيبة صفراء مبطنة على شكل مربعات صغيرة من تصميم BOTTEGA VENETA، يصل سعرها إلى 1785 يورو، أي ما يعادل 34 ألف جنيه تقريباً.

وجاءت ساعة ياسمين صبري في تلك الإطلالة بسعر خرافي حيث من المعروف عنها ولعها بالساعات، حيث ظهرت بساعة من دار Patek Philippe

جسم الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، بينا صنعت المينا من الذهب الوردي عيار 18 قيراط بالإضافة إلى علامات الساعة، وجاء الإطار مرصع بـ 48 قطعة من الألماس وأسورة من المطاط الأبيض.

ويصل سعر الساعة التي ظهرت بها “ياسمين” في الصورة التي سببت لها السخرية ما يقرب من 82 ألف دولار، أي ما يعاد أكثر من مليون ونصف جنيه مصري. طبقًا لموقع بيعها على الإنترنت.

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