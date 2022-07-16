شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: مشاركتى في موكب نقل المومياوات أهم محطة في مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نسمة محجوب أنها تعتبر حدث موكب نقل المومياوات أهم محطة في مشوارها الغنائى وتعتز بها جدا.

وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى اشكر الأوركسترا نادر عباسى والموسيقار هشام نزيه وأمير طعيمة، مشيرة إلى أنها انبسطت وفخوره بهذا الحدث العالمى الذى نقله أكثر من قناة.

أعربت المطربة نسمة محجوب عن سعادتها بالعمل مع أكثر من 60 موهوبا بمشاركة كورال شيكاغو للأطفال، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى، إنها تعرفت على الفرقة من خلال صديقها محمد أباظة، وأضافت: "عرفت أنهم سيقومون بجولة فنية فى مصر، ويريدون التعاون مع أحد الفنانين، فرحبت بالفكرة مبدئيا، ولكن بعد مقابلتهم انبهرت بمستواهم، واستمتعت بأدائهم الرائع على الرغم من الانتقادات التى طالتهم، وسعدت بالتعاون معهم، وبالفعل قمنا بالتدريبات اللازمة ثم البروفات، وأكثر ما يميزهم النظام والالتزام".

وأكدت أنها تشكرهم على البروفات والمجهود الكبير الذى بذلوه برئاسة جوزفين رئيسة الكورال.

وأحيت نسمة محجوب فى شهر أغسطس الماضى حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء فى دورته التاسعة والعشرين، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، منها (يا محروسة وحكاية شعب وعابر سبيل وكل شمس وليها ضل وانا كده وبسرعة أصدق اى حد وخصوصا راجل).

وكانت نسمة محجوب قد أحيت احتفالية "حياة كريمة" بأغنية "يا محروسة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة من اجل اطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، وأعربت نسمة عن فخرها بالمشاركة بالغناء فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن مشاركتها فى مبادرة حياة كريمة شرف عظيم ووسام على صدرها، خاصة أنها خطوة مهمة وفارقة فى حياة ملايين المصريين.