شكرا لقرائتكم خبر عن بروتكول تعاون بين القاهرة السينمائى ومؤسسة فرنسية لاستقطاب أفلام باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن توقيع بروتوكول جديد مع مؤسسة فرنسية تحمل اسم "Unifrance"، وذلك بهدف مشاركتها بأهم أفلامها الفرنسية فى دورة المهرجان هذا العام واختيار أفضلها.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان "القاهرة السينمائي"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أنه فى إطار أحدث البروتوكولات التى أتمها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، يسافر الأخير للمشاركة فى برنامج عروض مبرمجى المهرجانات الدولية بمؤسسة Unifrance بباريس وذلك للمرة الأولى.

وأضافت: "سيشاهد أمير رمسيس من خلال هذه العروض عددًا من أهم الأفلام الفرنسية، المنتظر أن تشارك فى مهرجانات الموسم القادم الكبرى واختيار أفضلها للعرض فى المهرجان".