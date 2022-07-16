شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس رحلة نجوم مسرحية "عائلة تس" أثناء توجههم للرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد أبطال مسرحية "عائلة تس" فى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديم العرض المسرحى فى موسم الرياض، أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك للمرة الثالثة، إذ عرضت هناك مرتين فى مواسم سابقة.

وحققت مسرحية عائلة تس نجاحا كبيرا خلال عرضها فى موسم الرياض لموسمين متتالين، لتسجل بذلك الموسم الثالث فى عرضها، حيث تفاعل معها الجمهور السعودى وطالبوا بعرضها مجددا بعد انتهاء موسم الحج.

والتقط أبطال العرض المسرحى الصور فى الطائرة خلال رحلتهم المتوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض.



عائلة تس



عائلة تس



عائلة تس



عائلة تس



عائلة تس



عائلة تس



عائلة تس

مسرحية "عائلة تس"، من بطولة عدد من نجوم الكوميديا منهم بيومى فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام وسليمان عيد وشيماء سيف وأوس أوس ومصطفى البنا الشهير بسعفان ودانا حلبى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإنتاج آلاء الغزالى، وإخراج أوتاكا.

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، هم: مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعا للمياه الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب" الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وبين أبنائه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.