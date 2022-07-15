شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب : استمتعت بأداء كورال شيكاغو الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة نسمة محجوب عن سعادتها بالعمل مع أكثر من 60 موهوبا بمشاركة كورال شيكاغو للأطفال، وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى، إنها تعرفت على الفرقة من خلال صديقها محمد أباظة، وأضافت: "عرفت أنهم سيقومون بجولة فنية فى مصر، ويريدون التعاون مع أحد الفنانين، فرحبت بالفكرة مبدئيا، ولكن بعد مقابلتهم انبهرت بمستواهم، واستمتعت بأدائهم الرائع على الرغم من الانتقادات التى طالتهم، وسعدت بالتعاون معهم، وبالفعل قمنا بالتدريبات اللازمة ثم البروفات، وأكثر ما يميزهم النظام والالتزام".

واكدت أنها تشكرهم على البروفات والمجهود الكبير الذى بذلوه برئاسة جوزفين رئيسة الكورال .

وأحيت نسمة محجوب فى شهر أغسطس الماضى حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء فى دورته التاسعة والعشرين، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، منها (يا محروسة وحكاية شعب وعابر سبيل وكل شمس وليها ضل وانا كده وبسرعة أصدق اى حد وخصوصا راجل).

وكانت نسمة محجوب قد أحيت احتفالية "حياة كريمة" بأغنية "يا محروسة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استاد القاهرة من اجل اطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، وأعربت نسمة عن فخرها بالمشاركة بالغناء فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن مشاركتها فى مبادرة حياة كريمة شرف عظيم ووسام على صدرها، خاصة أنها خطوة مهمة وفارقة فى حياة ملايين المصريين.

جدير بالذكر أن نسمة محجوب طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "خصوصاً راجل"، عبر موقع يوتيوب، وهى أغنية من "مينى ألبوم" الذى يعد طرحه بشكل متتابع، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان "مصطفى العسال"، توزيع وميكس وماستر "إلهامى دهيمة"، إخراج "تارا شحاتة".