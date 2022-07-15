شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح "زمن المجاملة" بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين ورامي سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا أمس حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا .

وتفاعل الجمهور مع أغاني الهضبة الجديدة وهي " ب وح وب وك" وأغنية "ناس حلوة" و "وزير السعادة".

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا ويضم يضم اغاني "ناس حلوة" ، "ب وح وب وك"، و "وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.