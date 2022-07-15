فن ومشاهير

عمرو دياب يطرح "زمن المجاملة" بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين ورامي سمير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح "زمن المجاملة" بتوقيع عزيز الشافعى وتامر حسين ورامي سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

 

 

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا أمس حفل افتتاح موسم الجيمرز بالرياض بالمملكة العربية ، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا .

 

وتفاعل الجمهور مع أغاني الهضبة الجديدة وهي " ب وح وب وك" وأغنية "ناس حلوة" و "وزير السعادة".

 

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا ويضم يضم اغاني "ناس حلوة" ، "ب وح وب وك"، و "وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر  ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا