شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان محمد صبحي في الدورة الأولى من مهرجان المنصورة المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان المنصورة المسرحي خلال دورته الأولي النجم الكبير محمد صبحي غدا السبت خلال حفل افتتاح المهرجان الذي يقام برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار .

يرأس المهرجان في دورته الأولي الدكتور أيمن الشيوي ، ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل ، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط ، أما الرئيس التنفيذي للمهرجان وصاحب فكرته النائب البرلماني أحمد سلام الشرقاوى وسيقام حفل افتتاح المهرجان بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة ، وسينطلق غدا السبت الموافق 16 يوليو ويستمر حتي الجمعة الموافق 22 يوليو .

كانت قد أعلنت ادارة المهرجان عن شروط المشاركة في المهرجان وهي أن لا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة ولا تقل عن 45 دقيقة، وألا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحي مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية، وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت.

كما سيتضمن المهرجان 13 ورشة فنية في أغلب مجالات المسرح منها : " التمثيل، الكتابة المسرحية، قراءة النص المسرحي، تأثير الموسيقي في المسرح، الاعداد الموسيقي ، الدراماتورج، الديكوروالتكنولوچيا، المكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة ، والحكي " وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين في جميع المجالات .