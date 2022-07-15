شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصري يهدي دورته الـ 15للفنان عزيز عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدي المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل دورته الـ 15 للفنان الكبير الراحل عزيز عيد، الذي مارس الإخراج والتمثيل والتأليف وصاحب الأفكار والرؤي الجديدة والعميقة للمسرح ولذلك قد أطلقوا عليه لقب " رائد المسرح العربي " .

المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 15 يحتفي بالمخرج المسرحي المصري وتحمل الدورة اسمه وسيكرم خلال الفعاليات وفي حفل الافتتاح الكثير من مخرجي المسرح المصري من أجيال مختلفة .

عزيز عيد مواليد (1884 - 1942) في كفر الشيخ، واشتغل مع والده بالزراعة والتجارة، ودرس في المدارس الفرنسية حتى أجاد اللغة واستكمل دراسته بالثانوية العامة ، ثم بعد ذلك أرسله والده إلى لبنان حيث أكمل دراسته الجامعية هناك .

درس عزيز عيد المسرح نظريا عن طريق قراءة أمهات الكتب المسرحية باللغة الفرنسية ثم بدأ تجريبيا عندما أخذ يشترك بالتمثيل في بعض المسرحيات التي كانت تقدمها كبرى الفرق المسرحية الفرنسية على دار الأوبرا الملكية ، ثم تعرف على جميع أسرار التمثيل وخباياه من كبار فناني فرنسا في نهاية القرن إلى 19 وبداية القرن العشرين، وقد اشترك مع الممثل القدير يوسف وهبي في افتتاح مسرح رمسيس ، وكون مع فاطمة رشدي ثنائياً فنياً أفرز الكثير من المسرحيات التي تعتبر كلاسيكيات المسرح المصري القديم ، وقد توفى عزيز في سنة 1942.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يوليو بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالدور الثالث .

وسيحضر المؤتمر الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان منهم : الفنان الكبير أشرف عبد الغفور ، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري ، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الجديدة، والإعلان عن عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحاور الفكرية، والكشف عن الإصدارات الخاصة بالمهرجان وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان " المخرج المسرحي المصري" وتنطلق في يوم 24 يوليو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.