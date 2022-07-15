توم كروز يجني الملايين.. بسبب “توب غان: مافريك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يعد بالأمر الخفي على أحد أن فيلم “توب غان: مافريك”، للنجم الأميركي توم كروز، تمكن من اكتساح إيرادات الأفلام التي عُرضت مؤخراً بعد أن تخطت حاجز المليار و189 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى الأفلام إيراداتٍ بعد فيلم “الرجل العنكبوت: لا عودة إلى الديار”، والتي وصلت إلى 1.9 مليار دولار.

وبعيداً عن الولايات المتحدة الأميركية البلد الأصلي للفيلم، تمكن توم كروز من جني الملايين في السعودية، حيث حقق “توب غان: مافريك” إيراداتٍ تصل إلى 12 مليوناً و800 ألف دولار، ليكون رقماً ضخماً في الدولة التي افتتحت صالات العرض فيها قبل سنواتٍ قليلة.

هذا الفيلم الذي تمكن من تخطي فيلم إيرادات فيلم “دكتور سترينج في الكون المتعدد من الجنون”، التي بلغت 930 مليون دولار، تدور أحداثه حول مافريك الذي قضى أكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، وكان ضمن أفضل الطيارين، وفضّل عدم التقدم في رتبته العسكرية التي ستضعه في مكانٍ مختلف، ليظل طياراً محترفاً، ويجد نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي “توب غان”، للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار من قبل ويتمكن من البقاء على قيد الحياة.

والفيلم يعد فيلم إثارة دراما، من إخراج جوزيف كوزينسكي، ومن إنتاج جيري بروكهايمر وتوم كروز وديفيد إليسون، وتأليف إرين كروجر واريك إرين سينجر وكريستوفر ماك كويري، وجاء استكمالاً للجزء الأول من فيلم “Top Gun”، الذي طرح عام 1986.

ويُعد هذا الفيلم هو الأنجح على الإطلاق لنجم الأكشن الستيني داخل بلاده، بعد أن جاء أكثر من 400 مليون دولار من إيرادات الفيلم عن طريق شباك التذاكر المحلي في أميركا، حيث كان يعد فيلم “War of the Worlds” في السابق هو أكبر إجمالي دخل محلي لنجم الأكشن بإيرادات بلغت قيمتها 234 مليون دولار.

وهو الفيلم الذي حظي النجم الأميركي بسببه بحفاوةٍ كبيرة، وربما يمكن القول بأنها غير مسبوقة، أثناء حضوره عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، إذ حلقت فوق السجادة الحمراء مجموعة من المقاتلات الفرنسية من أجله.

يُذكر أن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد فوجئوا بتسريب الإعلان الترويجي لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر “Mission Impossible 7″، المتوقع إصداره في يوليو 2023، وهو من بطولة النجم توم كروز، والنجمة هايلي أتويل.