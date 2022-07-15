كريستيانو رونالدو.. هل سيستقر في السعودية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم تأكيد نادي مانشستر يونايتد بقاء رونالدو في صفوفه الموسم المقبل، فإن الأخبار لا تتوقف عن وجهة نجم كرة القدم العالمي المقبلة، ولعل أكبر المفاجآت التي تصدرت عناوين الصحف مؤخراً هي قيام أحد الأندية السعودية بتقديم عرض خيالي لرونالدو، للعب ضمن صفوفه.

وحسب ما نقلته شبكة CNN البرتغال، فقد تلقى الدون عرضاً من السعودية بقيمة 300 مليون يورو، للانضمام إلى صفوف أحد الأندية في المملكة على أن يتم تقسيم المبلغ على مدار عامين، وأن يتقاضى رونالدو راتباً سنوياً بمقدار 125 مليون يورو، ويتم منح نادي مانشستر يونايتد 30 مليوناً و20 مليوناً للوكلاء أو ما يعرف بالجهة الثالثة.

وكانت صحيفة أس الإسبانية أكدت هذا العرض دون ذكر اسم النادي السعودي الذي تقدم به، مشيرةً إلى أنه لو وافق رونالدو فعلاً على استقراره في السعودية، فإنه سيصبح صاحب أعلى راتب بتاريخ كرة القدم، وأغلى لاعب في العالم متفوقاً بمراحل كبيرة على أهم النجوم في العالم، مثل: كليان مبابي وليونيل ميسي، بل إن راتبه سيكون أكثر من ضعف كيليان مبابي صاحب الراتب الأكبر عالمياً في الوقت الحالي (50.5 مليون يورو).

من جهته، كشف الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، مساء أمس الأربعاء عن اسم الفريق السعودي الذي تقدم بهذا العرض الذي أطلق عليه لقب “الفلكي”، مؤكداً أنه نادي الهلال السعودي، إلا أن الصرامي قال إن المبلغ المعروض أقل من الذي نقلته الأخبار.

لكن جميع المصادر البرتغالية والإسبانية رجحت أن يرفض الدون هذا العرض، لأنه يريد دائماً أن يلعب في أعلى مستوى وينافس على مستوى أوروبا على أمل الاستمرار بتحطيم أرقامه القياسية والعودة للعب بدوري أبطال أوروبا.

وحسب هذه المصادر، فإن اللاعب لا يفكر بالمال في الوقت الراهن، إذ يرى من المبكر التوجه إلى آسيا، أو أميركا الشمالية قبل اعتزال كرة القدم.

ويتوارى رونالدو عن الأنظار منذ فترة، كما أنه لم يشارك فريقه الحالي رحلته الاستعدادية الأولى، وتقول المصادر إنه غائب عن الأنظار في البرتغال، وبريطانيا منذ أسبوعين، كما أنه لم ينشر شيئًا خلال هذه المدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وأن غيابه يتعلق بظرف عائلي خاص.

بعيداً عن المستطيل الأخضر، نجح مانشستر يونايتد في تحقيق أكثر من ملياري تفاعل في السنة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شملت مشاركة المنشورات والتعليقات والإعجاب، وفق ما نقلت صحيفة Daily Mail البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن معظم هذه الأرقام جاءت بفضل كريستيانو رونالدو، على اعتبار أنه من بين 25 من أكثر المنشورات شعبية التي نشرتها أندية “البريميرليغ” في الموسم الماضي، 10 منها متعلقة “بالدون”، والمراكز الثلاثة الأولى كانت كلها من نصيبه.

ومن شأن هذه الأرقام أن تجبر مانشستر يونايتد على التمسك بكريستيانو، خاصة بعد تصريحات روب ويلسون، الخبير الرياضي في جامعة شيفيلد هالام البريطانية، والتي قال فيها: “ستؤثر قيمته (رونالدو) التجارية على قرار النادي بالسماح له بالرحيل”.

وأضاف ويلسون: “لم تنزعج إدارة مانشستر يونايتد بشأن رحيل بول بوغبا، لكنها ستكون كذلك حتماً في حال رحيل كريستيانو”.

وأتم: “الإدارة لم ترغب ببيعه، لأن قيمته التجارية أعلى من قيمته السوقية كلاعب كرة قدم”.