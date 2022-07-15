محمد رمضان يعود للغناء في مصر.. بشروط خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان محمد رمضان تسوية أزماته مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، ويستعد لتقديم واحدة من أضخم حفلاته في مصر بمنطقة الساحل الشمالي.

ويعود الفنان محمد رمضان للغناء مرة أخرى، بعد إيقافه العام الماضي؛ بسبب ظهوره من غير قميص على المسرح لكن بشروط خاصة.

ومن المقرر أن يحصل الفنان محمد رمضان على تصريح يومي فقط، عند إحياء أي حفل مع عودته بشروط خاصة.

وسيلتزم محمد رمضان بالقواعد والسلوك والضوابط التي تفرضها المهن الموسيقية، وتناسب قيم وعادات المجتمع، ومنها ألا يظهر عاري الصدر.

وكانت آخرة حفلات محمد رمضان في تركيا خاصة بإسطنبول، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً حمل لافتة “كامل العدد”، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

يشار إلى أن محمد رمضان قد أعلن، مؤخراً، عن خوضه دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل “العمدة”، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكان التعاون الأخير بين محمد رمضان ومحمد سامي في مسلسل “البرنس”، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة: محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، محمد مهران، أحمد فهيم، عبدالعزيز مخيون، وسلوى عثمان.

كما طرح رمضان، مؤخراً، أغنية “تنطيط” من كلمات وألحان فريق “الباور العالي” وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ “شو ميديا برودكشن”، ويترأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، وإخراج بثينة.