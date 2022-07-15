رسائل الأمير وليام وكيت ميدلتون.. بمناسبة عيد ميلاد الأميرة تشارلوت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الأميرة تشارلوت، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، بعيد ميلادها السابع، في مايو الماضي من هذا العام.

وبعد مرور ما يقرب الشهرين على عيد ميلاد الأميرة تشارلوت، تم الكشف عن بطاقة الشكر التي أرسلها كل من الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، رداً على رسائل التهنئة بعيد الميلاد السابع للأميرة الصغيرة.

وتم الكشف عن بطاقة الشكر التي أرسلها الأمير وليام وزوجته، للرد على رسائل التهنئة بعيد ميلاد ابنتهما في هذا العام وتضمنت صورة البطاقة كلمة شكر جاءت كالتالي: “حظيت الأميرة تشارلوت بيوم عيد ميلاد رائع، ويقدر دوق ودوقة كامبريدج كثيراً رسالتك للتهنئة بعيد ميلادها، ويرسلان إليك أفضل أمنياتهما”.

البطاقة تضمنت، أيضاً، صورة للأميرة تشارلوت التقطتها والدتها دوقة كمبريدج، وتظهر فيها الأميرة تشارلوت وهي تجلس في حديقة منزل آنمر هول، المنزل الريفي الخاص بعائلة كامبريدج، في مقاطعة نورفك البريطانية، ومن حولها زهور برية، وظهرت الأميرة تشارلوت في الصورة أيضاً بسترة زرقاء وبلوزة بيضاء أنيقة وشعر منسدل.

والأميرة تشارلوت هي حفيدة الملكة إليزابيث، وهي الرابعة في ترتيب العرش بعد جدها الأمير تشارلز، ووالدها الأمير وليام، وشقيقها الأكبر الأمير جورج.

ووفقاً لبعض التقارير، فإن صافي ثروة الابنة الوسطى لدوقي كامبريدج، الأميرة تشارلوت، يزيد بمقدار مليار جنيه إسترليني عن شقيقها الأكبر الأمير جورج.

وتحصل الأميرة الصغيرة على ملايين الجنيهات سنوياً من خلال توقيع شركات الملابس والأزياء العقود معها لارتداء أزيائها والظهور بها علناً، الأمر الذي يعود بالربح لهذه الشركات، بمجرد طرحها بعد ذلك في الأسواق، إذ يتهافت الملايين حول العالم لشراء إطلالات الأميرة تشارلوت.