بعد جدل اعتزالها.. ديانا حداد تعود بفيديو يثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة اللبنانية ديانا حداد حالة من الجدل، وتصدرت مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما قامت بحذف جميع صورها من حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، واختفائها عن جميع صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد الجدل الذي أثير حول اعتزالها الغناء والتساؤلات عن سبب غيابها، عادت ديانا إلى جمهورها إذ شاركت المتابعين على السوشيل ميديا مقطعًا مصورًا ظهرت فيه بأجواء داكنة ولقطات غير واضحة دون أن تترك عليه أي تعليق أو توضيح ممّا أثار الكثير من التساؤلات.

وحقق الفيديو الذي نشرته ديانا حداد تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وتحديدًا محبيها الذين عبّروا من خلال تعليقاتهم عليه عن سعادتهم بعودتها إليهم وحماسهم لأعمالها الفنية الجديدة.

ومنذ غياب ديانا حداد، يتساءل الجمهور عن السبب وما إذا كانت قد اعتزلت الفن أم تأخذ قسطاً من الراحة، وكشف حلمي بشير، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، في تصريحات صحفية، أن ديانا ابتعدت عن “السوشيال ميديا”، وأكدت في حديثها معه عبر الهاتف أنها ستخرج خلال أيام للحديث والرد علي كافة الأسئلة، التي تشغل عقل جمهورها ومحبيها سواء اعتزال أو غير ذلك.