ديمي مور تخالف القوانين.. اصطحبت كلبها بجولة في متحف اللوفر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصرف غريب منها، اصطحبت النجمة العالمي ديمي مور كلبها معها بجولة في متحف اللوفر المشهور عالمياً في باريس، وذلك بالرغم من القاعدة الصارمة التي تحظر دخول الحيوانات، حيث ينُص موقع متحف اللوفر على وجه التحديد على أن جميع الحيوانات- باستثناء كلاب الإرشاد والمساعدة- ممنوعة من دخول المتحف، وفقاً لموقع Daily Mail.

وشاركت “مور”، 59 عاماً، لقطات للكلب أمام لوحة الموناليزا التي لا تُقدَّر بثمن، على حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت وهي تحمل كلبها أمام لوحة “ليوناردو دافنشي” وجعلته يجلس في بلوزتها المفتوحة كما كانت تقف أمام تماثيل مختلفة.

ولم يظهر أي شخص آخر في الصور، مما يشير إلى أن “ديمي” ربما كانت في جولة خاصة في المتحف. وعلقت “ديمي” على الصور وكتبت: “بيلاف يأخذ جولة في متحف اللوفر”.

هذه الصور دفعت المعجبين إلى التساؤل كيف تمكنت الممثلة من إحضار بيلاف إلى الداخل في المقام الأول. وكتب أحد المعلقين: “حزين عندما يسيء المشاهير إلى شهرتهم ويأخذون حيواناتهم الأليفة في أماكن لا يمكننا أن نتعامل معها. يتبع متحف اللوفر سياسة عدم وجود حيوانات أليفة مع إعفاء حيوانات الخدمة. يجب أن تعرف ديمي مور بشكل أفضل”.

يذكر أن متحف اللوفر ليس المكان الوحيد الذي أخذت فيه “ديمي” كلبها “بيلاف” إليه. في الشهر الماضي، نشرت “ديمي” صوراً لها مع “بيلاف” في موقع تصوير فيلمها وفي نهائيات بطولة فرنسا المفتوحة عام 2022.

تم وضع الكلب في رداء الحمام الخاص بها في صور من مجموعة أفلامها، بينما جلس في حجرها وهي تشاهد مباراة التنس.

“ديمي” هي من محبي الحيوانات، وقد كشفت العام الماضي أنها كانت تعتني بتسعة كلاب في قصرها في أيداهو. وقد شاركت ممثلة GI Jane صورة لها وهي تتمشى مع كلابها، على الرغم من أن “بيلاف” لم تكن من بينهم.