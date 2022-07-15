فيديو جديد لـ جيرارد بيكيه يثير الجدل.. ما علاقة شاكيرا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه يستمع لإحدى أغاني شاكيرا أثناء توجهه لتدريبات برشلونة، وذلك بعد فترة وجيزة من انفصالهما.

وأشارت صحيفة “الماركا” الإسبانية، أن المشجع الذي التقط الفيديو قال لبيكيه: “يا لها من أغنية”، في إشارة إلى أنه يستمع لأغنية حبيبته السابقة ولم يتجاوز حبه لها. ولكن المدافع الشهير تجاهله ولم يرد عليه أو ينظر إليه حتى.

ومنذ انفصال الثنائي الشهير كثرت التكهنات حول الأسباب التي أدت إلى انتهاء علاقة حبهما. وأشارت تقارير صحافية أن بيكيه قام بخيانة شاكيرا، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن المدافع طلب مبلغاً مالياً من المطربة الشهيرة لتمويل استثماراته، وهو ما رفضته بشكل قاطع بعد استشارة عائلتها، مما تسبب في تطور الأزمات بينهما.

والجدير ذكره أن شاكيرا قدمت عرضاً سخياً لبيكيه، من أجل تسوية شروط انفصالهما. وعرضت عليه تحمل المسؤولية الكاملة عن طفليهما، ساشا وميلانو، اللذين سينتقلان للعيش معها في ميامي بالولايات المتحدة بدلاً من برشلونة.

ولن يتحمل بيكيه أي مسؤولية مالية عن الطفلين، حتى أنها ستدفع له تكاليف السفر بالدرجة الأولى إلى ميامي خمس مرات في السنة لزيارة طفليه. واقترحت تغطية 20 في المئة من ديونه (2.5 مليوني دولار) التي تكبدها بسبب مشاكل قانونية في إسبانيا وفقاً لما ذكره موقع “الماركا”.

وحتى الآن يرفض بيكيه هذا المقترح ويعمل مع فريقه القانوني على اكتساب حضانة الطفلين وتقديم اقتراح مضاد.