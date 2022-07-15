شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "جدران" يتصدر التريند بعد عرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم جدران قائمة مؤشرات جوجل بعد عرضه الأول على منصة watch it الرقمية لأول مرة على شاشتها أمس، الخميس، والفيلم بطولة درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.



فيلم جدران

وأعربت النجمة درة عن سعادتها لعرض فيلمها الجديد "جدران" على منصةwatch it، وكتبت درة عبر حسابها على تويتر، "يعرض فيلم جدران على watch it أتمنى أن يعجبكم منتظرة آراءكم وردود أفعالكم سأتابعها بنفسي هنا".

ويأتى عرض فيلم "جدران" الذى تقوم ببطولته النجمة درة، بعد عرض فيلمها الأخير "الكاهن" على منصة watch it بشكل حصرى فى عيد الفطر الماضى، وشارك درة بطولة "الكاهن" كلاً من إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وتنتظر درة عرض مسلسلها الجديد "المتهمة" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك فى بطولة العمل دياب، على الطيب، عادل كرم، أسامة عباس، مها نصار، محمد عبد العظيم، محمود غريب، وتأليف وإخراج تامر نادي، ينتمى لنوعية التشويق والرعب والإثارة.

وعرضت منصة watch it عددا من أعمالها الأصلية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ريفو" المكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومسلسل "تحقيق" من 12 حلقة بطولة أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى وإخراج شانك.

ومن أعمال المنصة الأصلية أيضاً مسلسل "اسعاف يونس" من 10 حلقات وبطولة بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق وإخراج معتز التونى، و"شديد الخطورة" من 7 حلقات بطولة وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، خالد كمال، محمود حجازى، تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.