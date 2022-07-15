شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يحيي أول حفلاتها الصيفية في مارينا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق واما، حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة في مارينا، ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

وطرح فريق واما، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مش حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ويعتبر هذا التعاون الثاني على التوالي لـ واما مع عزيز الشافعي وتوما، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "نجمة معدية"، وتم تسجيل الأغنية في الأستوديو فى حضور المنتج ياسر خليل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم "واما" أكثر من كليب مع "نجوم ريكوردز" و"وهاي واي"، مثل "على فكرة"، “شمس بحر"، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج "John perez".