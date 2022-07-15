شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح جريني يودع العزوبية ويدخل عش الزوجية قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المطرب المغربى عبد الفتاح جرينى، عش الزوجية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن كشف بأنه يعيش قصة حب أثناء استضافته في إحدى البرامج الإذاعية خلال أيام عيد الأضحى.

وعلم ”الخليج 365” ان المطرب المغربي عبد الفتاح جريني بصدد الزواج قريبا من فنانة مغربية، جمعهما العمل والصداقة ثم تطور الأمر الي قصة حب، ومن المقرر ان يقام حفل الزفاف في بلدهم المغرب ويقيم حفل اخر في دبي مقر اقامتهم، وبذلك ينهي المطرب المغربي فترة العزوبية ويدخل القفص الذهبي.

وانتهي المطرب عبد الفتاح جرينى من تصوير أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب والمقرر عرضها على القنوات والمنصات الإذاعية في عيد الفطر المبارك.

الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذي تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبى.

علي صعيد آخر انتهى عبد الفتاح جرينى من تسجيل ألبومه الغنائي، والمقرر طرحه خلال صيف 2022 ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ما بين مصر والمغرب.

كما يستعد لطرح دويتو غنائي مع نجم مصري سيكون مفاجأة بالألبوم، وكان جريني قدم سابقا أكثر من ديو غنائي مع المطربة جميلة البداوي وكذلك مع تامر حسني والشاب خالد من خلال اغنية وانت معايا.