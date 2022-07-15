بعد أزمة ملابس الإيجار.. شركة عالمية تتّهم كانييه ويست بالسرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن المشاكل تلاحق المغني الأميركي كانييه ويست من كل صوب وحدب. فقد تمت مقاضاته مؤخراً من قبل شركة إنتاج وتصميم عالمية تخلف عن دفع أتعابها.

وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة “الديلي ميل” أن ويست لم يدفع 7 ملايين دولار لشركة “فانتوم لاب” رغم أنها عملت على تصميم وإنتاج العديد من عروضه الحية الضخمة أبرزها حفل “دوندا 2″ و”لاري هوفر ” و”كواتشيلا”.

ووفقاً للوثائق القانونية التي حصلت عليها وسائل الإعلام الأميركية، زعمت الشركة أن ويست وعد بدفع ما ترتب عليه من رسوم بعد مهرجان الموسيقى الشهير ولكنه لم يفِ بوعده.

وقال متحدث عن الشركة لموقع “فاريتي” في هذا الخصوص: “نحن فخورون كثيراً بالعمل الذي قمنا به مع ويست ونشعر بخيبة أمل لأن هذه العلاقة لم تكن مثمرة ووصلت إلى هذه النهاية”.

وأضاف: “إن شهرة وسمعة المشاهير تستغلان للاستفادة من العاملين وهذا أمر غير مقبول”.

يشار إلى أن المبلغ الذي تطالب به الشركة لتعاونها مع ويست بين حزيران (يونيو) 2021 وآذار (مارس) 2022 يصل إلى 7 ملايين دولار. وقد أوضحت الشركة أنها عملت سابقاً مع المغني ولم تتمكن من الحصول على أتعابها إلا بعد الضغط عليه والمطالبة بها.

ويأتي ذلك بعد أيام من مواجهة مغني الراب دعوى قضائية أخرى بعد امتناعه عن دفع رسوم إيجار وإعادة ملابس أخذها من أمين أرشيف الأزياء ديفيد كاسافانت.

وذكر كاسافانت، أن ويست يمتلك 13 قطعة ملابس من أصل 49 قطعة استأجرها. ولم يدفع رسوم إيجارها التي تبلغ 221 ألف دولار، إضافة إلى 195 ألف دولار ثمن استبدال القطع الـ 13 النادرة في حال لم يرغب في إعادتها.