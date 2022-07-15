“توتا” يكشف تطورات حالته الصحية.. “لا أستطيع الكلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نجم “مسرح مصر” الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ”توتا” عن تطورات حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى مؤخراً، وذلك عقب خضوعه لعملية قلب مفتوح، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه يواجه صعوبة بالغة في الحديث.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحافية، إن حالته الصحية تشهد تحسناً بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية عقب خروجه من المستشفي، وأن العملية التي أجراها كانت خطيرة، مؤكداً أنه لن يعود للعمل خلال هذه الفترة حتى يتحسن نهائياً، موضحاً: “أنا عملت عملية كبيرة وبتكلم بالعافية لسة مش هرجع دلوقتي”، مطالباً الجمهور والمحبين بالدعاء له.

وأشار إلى أن حب الناس جعله في حالة من السعادة الكبيرة، وأنه يشكر كل من سأل عليه وحرص على أن يطمئن عليه، وأن يقوم بالسلامة بسبب دعوات الجمهور.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعمه، من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزهم مصطفى خاطر الذي كتب عبر “إنستغرام”: “ألف سلامة عليك يا صاحبي ربنا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن أهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة”.