شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلاً غنائيا في لبنان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي القيصر كاظم الساهر، حفلاً غنائيا، مساء اليوم الجمعة في لبنان، ويقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

كما يستعد القيصر خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يحيي هناك 5 حفلات الأولى يوم الخميس 15 أغسطس المقبل في مدينة تورونتو بكندا.

وأحيا القيصر كاظم الساهر، مؤخرًا حفلاته الغنائية في أستراليا، بحفل غنائي في ملبورن، بعد أن أحيا حفلين في سيدنى، وقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية.

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا، مؤخرا في مهرجان "الغناء بالفصحى"، وتألق خلال الحفل بتقديم عدد كبير من أغنياته المشهورة التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل، والتي تفاعل معه الجمهور الحاضر.