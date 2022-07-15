شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فسرت شيرين عبد الوهاب زيادة وزنها؟.. بكتيريا حلزونية والتهابات بالإثنى عشر السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت شيرين عبد الوهاب موجة واسعة من ردود الفعل مؤخراً حينما ظهرت بوزن زائد للغاية خلال صورة لها مع المؤلف تامر حبيب، إذ حرص الكثيرون من محبيها على التساؤل حول سبب زيادة وزنها بصورة كبيرة، مثلما ظهر خلال الصورة، وهو الأمر التي فسرته شيرين نفسها خلال وقت سابق رداً على نفس السؤال بعد ظهورها في احد الإعلانات خلال شهر رمضان الماضى.



شيرين عبد الوهاب وتامر حبيب

وردت شيرين عبد الوهاب وقتها عن سبب زيادة وزنها قائلة : "انا بحس انى في السابع من زيادة وزنى، وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثنى عشر"، وأكدت شيرين وقتها انها تأخذ ادوية عديدة منها الكورتيزون.

شيرين عبد الوهاب ترد على انتقادات الشاعر بهاء الدين محمد

يذكر أن شيرين عبد الوهاب حرصت مؤخرا على الرد على انتقادات الشاعر بهاء الدين محمد، بعد كلامها حول ندمها على تقديم أغنية "ما تجرحنيش"، وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام قائلة، "على فكرة أنا نسيت أقول حاجة مهمة أن أحلى حاجة فى أغنية ما تجرحنيش هى الكلام ولا تعليق".

وكان الشاعر بهاء الدين محمد هاجم شيرين عبد الوهاب، بعدما أعلنت أنها نادمة على كلمات الأغنية التى كتبها وهى "ماتجرحنيش"، حيث تلقت شيرين سؤالاً من الجمهور عن الأغنية التى تندم على تقديمها فقالت، "ماتجرحنيش"، ليرد عليها بهاء الدين محمد عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا، "مش متعود أرد على أى حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف أنه مهما اتعود يغلط لازم يجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.. وحاتكلم باختصار جدًا".