شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلاً غنائياً في قبرص اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم مساء اليوم الجمعة، حفلاُ غنائياً في قبرص، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية:"وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي".

وأحيت اللبنانية نجوى كرم، أحيت مؤخراً حفلاً غنائيًا، في إسطنبول بتركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "ساخر قلوب"، في حين يمتع ناصيف زيتون الحضور بأغنيات "تكة" و"فارقوني" وآخر أغنياته "طول اليوم".

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم قالت فى أول تعليق لها على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن الإجابة ليست مهمة، ولكن المهم النتيجة التي تظهر للجمهور عبر جلسات التصوير وأعمالها الفنية، وأشارت إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة أحلى من المرة السابقة.

وحول نجاحاتها بالعام الماضى، قالت نجوى كرم: "إن كل الذى قدمته كان ضمن التخطيط بأن تمزج بين الماضى والحاضر، واعتبرت مواقع التواصل الاجتماعى خلقت للتسلية والضحك ولكن يجب فى بعض الاحيان أن تستعملها لمصالحك الخاصة وهذا ما فعلته بتقديمها فلتر يوثق كل أرشيفها فى خطوة اعتبرتها لصالح فنها وتاريخها".